В России предложили сделать прозрачными цены на ритуальные услуги

«Эту проблему нужно решать комплексно: это и прозрачность цен, и доступность свободных мест на кладбищах, и контроль за теми, кто может оказывать населению эти услуги, ведь сейчас этим может заниматься кто угодно, в законе это никак не прописано», — поддержала инициативу зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.