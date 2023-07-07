Для дачников задумали ввести лимит на кур

Закон о садоводстве и огородничестве, разрешающий разводить на дачах для собственных нужд кур и кроликов, следует уточнить в части допустимого количества животных, которое можно держать на участке, считает депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Его позицию привела «Парламентская газета».

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По словам депутата, действующую норму можно толковать слишком широко, что уже приводит к спорам между соседями и необоснованным штрафам для дачников.

«Одни страдают от запаха соседских кур, других безосновательно штрафуют за десять птиц на участке», — объяснил Чаплин.

Свое предложение об установлении допустимого количества сельскохозяйственных животных, которое будет разрешено держать на садовых и огородных участках, он планирует обсудить с представителями Минсельхоза. Парламентарий полагает, что задуманный лимит мог бы зависеть от количества людей, которые владеют и пользуются дачей, или ее размера.