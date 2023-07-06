В реке в Ростовской области нашли холероподобную микрофлору

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в реке Темерник в Ростове-на-Дону холероподобную микрофлору. Об этом сообщается на сайте службы.

В Роспотребнадзоре уточнили, что такие результаты мониторинга являются типичными для этого времени года. Более углубленные исследования проводит Ростовский противочумный институт службы и РосНИПЧИ «Микроб».

«Введено ограничение водопользования (купание, ловля рыбы, использование воды для хозяйственных нужд) в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище до завершения полного комплекса лабораторных исследований», — отмечается в тексте.