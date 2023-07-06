Вассерман прокомментировал сообщения о госпитализации

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о своем посещении больницы для обследования, куда он приехал самостоятельно.

«Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», – передает РИА «Новости» слова Вассермана.

Больницу он посетил для прохождения плановой диагностики в свободное время. Таким образом Вассерман опроверг сообщение о том, что его экстренно госпитализировали в больницу с сахарным диабетом.