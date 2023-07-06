В Госдуме высказались об ограничениях для уклонистов

«Запрет для уклонистов на сдачу на права, на мой взгляд, является адекватным в сложившейся ситуации. Мы все должны понимать, что защита отечества — обязанность каждого гражданина, тем более мужчины. Все должно быть направлено на то, чтобы призывники являлись в военкомат в соответствии с законом», — подчеркнул Швыткин.