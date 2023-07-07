Названо количество пожалевших о ремонте россиян

О начатом ремонте за последние три года пожалели 13 процентов россиян. Об этом говорится в совместном опросе сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Всего ремонтом с 2021 года занимались 44 процента опрошенных. Главной причиной разочарования стала потеря времени — на это пожаловались 49 процентов россиян. Также респонденты оказались разочарованы превышением запланированного бюджета, пылью и грязью (по 47 процентов), тратой нервов и сил (46 процентов).

При этом 13 процентов опрошенных рассказали, что во время ремонта столкнулись с мошенниками, а восемь процентов в процессе работ конфликтовали с соседями. Остальные среди причин недовольства назвали некачественную работу мастеров и нехватку денег.

Что касается размера трат, то до 100 тысяч рублей на ремонт потратили 31 процент респондентов, 101-200 тысяч вложили 23 процента, 201-500 тысяч — 22 процента. От 501 тысячи до миллиона рублей в обустройство вложили 14 процентов россиян, от одного до трех миллионов — девять процентов. Более четырех миллионов рублей оказался готов потратить только один процент опрошенных.

На эти деньги почти половина (49 процентов) россиян отремонтировали кухню, 45 процентов — прихожую или коридор, 38 процентов — ванную комнату. Спальню и гостиную привели в порядок по 36 процентов респондентов, 26 процентов вложили эти деньги в обустройство балкона, 18 процентов отремонтировали детскую. Сделали ремонт сразу во всей квартире или отремонтировали загородный дом 14 процентов россиян.