Зафиксирован самый жаркий месяц в истории

Июнь 2023 года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений с 1991 года, Евросоюза по изменению климата Copernicus (C3S).

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Температура с 1991-го по 2020 год поднималась на 0,5 градуса выше среднего. Предыдущий рекорд в Европе был зафиксирован в июне 2019 года. Рекордные температуры в этом месяце наблюдалась в странах северо-запада Европы.

В некоторых районах Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии воздух прогревался значительно выше нормы. Но в западной Австралии, в западной части США и России было прохладнее, чем обычно. Средняя температура поверхности Мирового океана оказалась максимально высокой за всю историю наблюдений.