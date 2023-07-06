В РПЦ призвали соцсети эффективнее противостоять попыткам подорвать семейные ценности
Администрации российских социальных сетей должны проводить внутренний мониторинг и реагировать на жалобы со стороны аудитории на пропаганду в определенных сообществах абортов и антисемейных идей. Такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Я знаю, что в случае, если добиваться блокировки этих сообществ в судебном порядке, можно достичь определенных результатов, но вместе с тем мы также знаем, что эти общества - наверное, не без какого-то влияния извне - появляются, как грибы после дождя. Поэтому и администрации соответствующих социальных сетей, на мой взгляд, должны осуществлять внутренний мониторинг подобной повестки, должна быть создана более эффективная система жалоб со стороны аудитории на распространение идей, которые подрывают традиционные ценности и являют собой самое оголтелое человеконенавистничество", - сказал Кипшидзе.
Он призвал администрации соцсетей к активному сотрудничеству с обществом и государством в данном вопросе.
В 2013 году в России был введен запрет на рекламу абортов. В Федеральном законе "О рекламе" перечень услуг, реклама которых не допускается, был дополнен медицинскими услугами по искусственному прерыванию беременности. Президент России Владимир Путин в прошлом году утвердил своим указом Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Пресс-конференция в ТАСС была посвящена празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля.