В РПЦ призвали соцсети эффективнее противостоять попыткам подорвать семейные ценности

"Я знаю, что в случае, если добиваться блокировки этих сообществ в судебном порядке, можно достичь определенных результатов, но вместе с тем мы также знаем, что эти общества - наверное, не без какого-то влияния извне - появляются, как грибы после дождя. Поэтому и администрации соответствующих социальных сетей, на мой взгляд, должны осуществлять внутренний мониторинг подобной повестки, должна быть создана более эффективная система жалоб со стороны аудитории на распространение идей, которые подрывают традиционные ценности и являют собой самое оголтелое человеконенавистничество", - сказал Кипшидзе.