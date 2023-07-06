Опрос: Большинство россиян одобряет поцелуи на первом свидании

Большинство россиян одобряет поцелуи на первом свидании. Об этом свидетельствует исследование, которое провел популярный сервис знакомств. Опрос приурочен к отмечаемому 6 июля Всемирному дню поцелуя.

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Согласно исследованию, поцелуи на первой встрече считают уместными 82% мужчин и 56% женщин. Противоположного мнения придерживаются 44% участниц и 18% участников опроса. Вместе с тем большинство представителей сильного пола – 34% – не помнит, когда и с кем целовался на первом свидании. Среди женщин так ответили 28%.

Исследование показало, как россияне реагируют на целующуюся на улице пару. Большинство мужчин и женщин (60% и 62% соответственно) испытывают положительные эмоции. Против поцелуев в общественных местах высказались 14% мужчин и 16% представительниц прекрасного пола. Участие в опросе приняли три тысячи респондентов.