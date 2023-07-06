Вассерман подтвердил, что находится в больнице

Депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал НСН, что находится в стационаре с подозрением на диабет.

Накануне СМИ писали, что Вассерман экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести. По информации ряда изданий, у него диагностировали сахарный диабет с осложнениями, а передвигается он на кресле-каталке. Депутат сказал, что у него лишь подозрение на сахарный диабет.

«По текущим анализам подозрение на диабет. Решили проверить стационарной диагностикой», - заявил он.