В РФ почти на 60% выросло число ДТП с электросамокатами

В России более чем на 56% увеличилось число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Об этом пишет ТАСС.

При этом Черников считает, что о введении прав для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности говорить пока рано. Он сослался на международную практику, где на СИМ права не выдаются.

«Нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками. Их надо относить к категории мопедов», - сказал он.