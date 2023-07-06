В РФ почти на 60% выросло число ДТП с электросамокатами
В России более чем на 56% увеличилось число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Об этом пишет ТАСС.
При этом Черников считает, что о введении прав для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности говорить пока рано. Он сослался на международную практику, где на СИМ права не выдаются.
«Нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками. Их надо относить к категории мопедов», - сказал он.
Ранее в МВД РФ сообщили, что сотрудники министерства не проводят с кандидатами в водители практический экзамен по правилам управления электросамокатами и СИМ. Там уточнили, что вопросы, касающиеся таких транспортных средств, включены в теоретическую часть экзамена.