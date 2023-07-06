Абитуриентам педвузов будут начислять баллы за участие в СВО

"Буквально недавно, вы знаете, принят закон о дополнительных баллах ЕГЭ для участников СВО, добровольцев. Мы решили, что эта норма закона будет во всех действовать педагогических вузах, подведомственных министерству просвещения ", - сказал он.

Ранее Минобрнауки поручило вузам учитывать прохождение военной службы или участие в добровольческих формированиях в рамках специальной военной операции (СВО) в качестве индивидуальных достижений при поступлении, за которые начисляется до 10 баллов. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, участники специальной военной операции (СВО) и их дети, а также Герои России и награжденные орденами Мужества будут приняты в вузы в рамках отдельной квоты.