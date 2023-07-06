Правительство РФ расширило список творческих профессий

"До внесения изменений в Трудовой кодекс осенью 2022 года неучастие творческих работников по инициативе работодателя в создании или исполнении произведений могло оплачиваться работодателем ниже размера МРОТ. Теперь работодатель должен гарантировать оплату труда не ниже этого уровня, даже если артист по инициативе работодателя по тем или иным причинам не выступает", - пояснили в кабмине.