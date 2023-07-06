Правительство РФ расширило список творческих профессий
Правительство России расширило перечень профессий и должностей, относящихся к творческим. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
"Перечень расширен. Теперь в нем значится 236 профессий и должностей. Выбор профессий основывался на современном запросе учреждений и организаций культуры", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что попадание профессии в категорию творческих влияет на оплату труда. Так, время, в которое сотрудники, занимающие творческие должности, не участвуют в создании или исполнении произведений, все равно оплачивается - не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
В список творческих вошли такие профессии, как редактор, вокалист, продюсер, корреспондент, кинооператор, администратор телевидения, модельер и представители других творческих специальностей.
В правительстве подчеркнули, что изменения необходимы для реализации новых норм Трудового кодекса.
"До внесения изменений в Трудовой кодекс осенью 2022 года неучастие творческих работников по инициативе работодателя в создании или исполнении произведений могло оплачиваться работодателем ниже размера МРОТ. Теперь работодатель должен гарантировать оплату труда не ниже этого уровня, даже если артист по инициативе работодателя по тем или иным причинам не выступает", - пояснили в кабмине.