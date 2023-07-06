Число детей в российских детдомах сократилось за 10 лет на 65%

Численность детей, находящихся в российских детских домах, сократилась за последние 10 лет на 65%, до 34 тыс. человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в своем видеообращении к участникам XI Всероссийского съезда руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Уфе.

"Сегодня в России 1 092 организации для детей-сирот. За последние десять лет численность детей, находящихся в детских домах, сократилась на 65% - с 96 тыс. до 34 тыс. Это результат системной работы, направленной на поддержку семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, на профилактику социального сиротства, а также работы по устройству ребенка, лишившегося родительского попечения, в семью", - отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что многие детские дома сегодня являются организациями семейного типа, они предусматривают обучение детей в обычной школе, посещение ими внеурочных занятий и участие в конкурсах и олимпиадах.

По ее словам, большое значение имеет развитие системы постинтернатного сопровождения и института наставничества, чтобы "забота о тех, кто только вступает во взрослую жизнь, не прекращалась по достижении ими совершеннолетия".