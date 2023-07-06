Кончаловский признался, что всегда завидовал Ширвиндту

«Помимо цинизма, которого у тебя не отнимешь, у тебя есть и другие черты, вызывающие зависть, злорадство и ненависть. Например, чувство зависти вызывает то, что ты все еще трепыхаешься на сцене. Причем это чувство я испытываю к тебе очень давно», — заявил режиссер.