Андрей Кончаловский признался, что всегда завидовал Ширвиндту
Режиссер Андрей Кончаловский вручил премию «Ника» актеру Александру Ширвиндту в Театре сатиры. Об этом сообщает kp.ru
Во время вручения награды Кончаловский произнес небольшую речь. Он признался, что всегда завидовал актерскому таланту Ширвиндта.
«Помимо цинизма, которого у тебя не отнимешь, у тебя есть и другие черты, вызывающие зависть, злорадство и ненависть. Например, чувство зависти вызывает то, что ты все еще трепыхаешься на сцене. Причем это чувство я испытываю к тебе очень давно», — заявил режиссер.
По словам Кончаловского, мама часто рассказывала ему о «талантливом мальчике Шуре», жившему по соседству.
Кончаловский вспомнил, как встретил Ширвиндта во время обучения в консерватории. Студенты сдавали нормы ГТО, где и пересеклись будущие коллеги.
«Однажды выхожу я на построение, а напротив меня стоит высокий красавец с копной кудрявых волос, с выразительными глазами, которые презрительно смотрят на всех вокруг. Я испытал к этому красавцу зависть, переходящую в ненависть. Это был Шура Ширвиндт», — отметил кинематографист. Ширвиндт поблагодарил его за слова в свой адрес.