Эксперт оценил стоимость особняка Пригожина в Петербурге

По словам эксперта, цена земельного участка, где находится особняк Пригожина, составляет около трех миллиардов рублей. Он добавил, что за дом в продаже, подобный тому, которым владеет бизнесмен, в Петербурге в среднем просят примерно 1,6 миллиарда рублей. Ракута отметил, что с учетом отделочных материалов и антикварной мебели, которые он увидел на фотографиях объекта недвижимости, его стоимость может повышаться до трех миллиардов и более. Кроме того, на стоимость объекта может влиять наличие цокольного этажа и других построек возле особняка — если они имеются, то цена поднимется еще выше.