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Стоимость особняка Пригожина оценили

Стоимость особняка бизнесмена, главы ЧВК «Вагнер», устроившего мятеж 24 июня, Евгения Пригожина в Петербурге оценили приблизительно в 1,6 миллиарда рублей. Примерную цену объекта назвал специалист по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута, его слова передает издание NEWS.ru.

Эксперт оценил стоимость особняка Пригожина в Петербурге
© ВГТРК

По словам эксперта, цена земельного участка, где находится особняк Пригожина, составляет около трех миллиардов рублей. Он добавил, что за дом в продаже, подобный тому, которым владеет бизнесмен, в Петербурге в среднем просят примерно 1,6 миллиарда рублей. Ракута отметил, что с учетом отделочных материалов и антикварной мебели, которые он увидел на фотографиях объекта недвижимости, его стоимость может повышаться до трех миллиардов и более. Кроме того, на стоимость объекта может влиять наличие цокольного этажа и других построек возле особняка — если они имеются, то цена поднимется еще выше.

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Ранее правоохранительные органы обнаружили в доме и офисе Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта. Также стало известно, что дом Пригожина был оборудован собственной вертолетной площадкой, бассейном, сауной и тренажерным залом.

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