В России предложили штрафовать за пропаганду жестокого обращения с животными

В России предложили ввести штрафы до 100 тысяч рублей за пропаганду жестокого обращения с животными. Соответствующий законопроект разработал комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, пишут «Известия».

Новая статья «Пропаганда жестокого обращения с животными» может появиться в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП). Она подразумевает наказание за демонстрацию насилия над питомцами. Автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов подчеркнул, что сейчас подобная пропаганда никак не пресекается.

В Госдуме поддержали инициативу, в ее поддержку также выступили зоозащитники. Они отметили, что в последнее время в интернете растет число роликов с издевательствами над животными, которые следует заблокировать. По данным статистики МВД, из 709 случаев жестокого обращения с питомцами, зафиксированных в 2022 году, только 76 граждан привлекли к ответственности.