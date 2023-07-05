Сыну Михаила Ефремова сделали две операции

Источник сообщает, что врачи сделали пострадавшему хирургическое сращивание костей. Сейчас Николай находится в реанимации. У него диагностировали переломы бедра и таза, кроме того, он также на какое-то время впадал в кому. Отмечается, что Николай какое-то время пробудет под наблюдением врачей – ему потребуется дополнительное лечение и реабилитация.