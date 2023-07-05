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Сыну Михаила Ефремова сделали две операции

Сын Михаила Ефремова Николай, который ранее выпал из окна, перенёс две операции. Об этом сообщает StarHit.

Сыну Михаила Ефремова сделали две операции
© РИА Новости

Источник сообщает, что врачи сделали пострадавшему хирургическое сращивание костей. Сейчас Николай находится в реанимации. У него диагностировали переломы бедра и таза, кроме того, он также на какое-то время впадал в кому. Отмечается, что Николай какое-то время пробудет под наблюдением врачей – ему потребуется дополнительное лечение и реабилитация.

Ранее Николай Ефремов выпал из окна третьего этажа. По имеющейся информации, в его крови содержатся следы употребления наркотиков, а очевидцы сообщили о неадекватном поведении пострадавшего.

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