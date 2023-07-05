Сыну Михаила Ефремова сделали две операции
Сын Михаила Ефремова Николай, который ранее выпал из окна, перенёс две операции. Об этом сообщает StarHit.
Источник сообщает, что врачи сделали пострадавшему хирургическое сращивание костей. Сейчас Николай находится в реанимации. У него диагностировали переломы бедра и таза, кроме того, он также на какое-то время впадал в кому. Отмечается, что Николай какое-то время пробудет под наблюдением врачей – ему потребуется дополнительное лечение и реабилитация.
Ранее Николай Ефремов выпал из окна третьего этажа. По имеющейся информации, в его крови содержатся следы употребления наркотиков, а очевидцы сообщили о неадекватном поведении пострадавшего.
Рамблер: главные новости