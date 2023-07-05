"Дальневосточный гектар" можно будет получить через "Госуслуги"

Закон, регламентирующий работу программы "Гектар" на Дальнем Востоке и в Арктике, постоянно совершенствуется. С июля подать заявление на получение "арктического" или "дальневосточного" участка можно через "Госуслуги".

Появилась возможность один раз отказаться от земли. Право на получение другого участка сохранится, сообщили в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики .

"С 30 до 60 дней увеличивается срок, в течение которого гражданин должен подписать проект договора безвозмездного пользования. При этом вводится новый механизм: если в течение 90 дней в уполномоченный орган не поступит подписанный договор, то он признается незаключенным. Такой земельный участок возвращается в общий банк доступной к предоставлению земли", - отметила директор департамента реализации программы "Гектар" Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Юлия Тищенко.

По ее словам, в общей сложности в ближайшее время в программу вернется более 10 тысяч гектаров земли. Также регионы "открывают" новые земли для получения по программе "Гектар". В этом году Камчатский край выделил для бесплатного получения около 1000 гектаров в Елизовском районе, где создается курортно-рекреационная зона. Ожидается расширение земельных участков, доступных к предоставлению в Арктической зоне РФ. На финальной стадии принятия находятся законопроекты Коми, Карелии и Архангельской области.