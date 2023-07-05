Голикова назвала регионы, которые не смогли снизить уровень бедности в 2022 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что девять регионов не достигли целей по уменьшению уровня бедности населения в 2022 году. Об этом пишет РИА «Новости».

Голикова пояснила, что большая часть регионов (76) смогла добиться снижения уровня бедности в соответствии с запланированными значениями.

Вместе с тем, уточнила вице-премьер, республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ не смогли решить эту проблему.