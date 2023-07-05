Умер актер и режиссер Алексей Кузнецов
На 83-м году жизни умер заслуженный артист России, актер Театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Алексей Кузнецов. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.
«С глубоким прискорбием сообщаем. Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушел из жизни Мастер Вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов», — говорится в тексте.
Причина смерти не указывается. Место и дату церемонии прощания в театре пообещали объявит дополнительно.
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