Поляна краснокнижных цветов расцвела в российском регионе

В Горном районе в центральной части Республики Саха (Якутия) расцвела поляна краснокнижных цветов. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

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По данным портала, цветы выросли на берегу реки Матты. На опубликованных снимках видна поляна, усеянная сардаанами огненно-красного оттенка — разновидностью даурских лилий.

По словам жителей региона, многолетние лилии стали обильно цвести в этой местности в последние годы. В дикой природе эти цветы можно встретить в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.