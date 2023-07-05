В Госдуме предложили замену ОГЭ

Первый замглавы партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил заменить ГИА в форме ОГЭ у девятиклассников выпускными экзаменами, которые школы будут проводить самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо.

По данным агентства, депутат направил свое предложение главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Гусев уверен, что результаты ОГЭ фактически не нужны, ведь в десятый класс школьники переходят с любым количеством баллов, а при поступлении в колледж комиссия оценивает средний балл аттестата.

«В итоге подготовка к основному государственному испытанию оборачивается для детей лишним стрессом, а для родителей — денежными тратами», — отметил он.

Депутат указал, что на проведение ОГЭ государство выделяет около 220 миллионов рублей по всей стране. Еще два миллиарда уходит на техническое обеспечение экзамена. Также затраты несут родители девятиклассников, которые оплачивают услуги репетиторов, а это 80% детей. Только в Москве, по словам Гусева, на них тратят порядка 700 миллионов рублей.