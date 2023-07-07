Эксперты МАГАТЭ получили дополнительный доступ к объектам ЗАЭС

«Эксперты МАГАТЭ получили дополнительный доступ на площадку Запорожской атомной электростанции. До сих пор не обнаружено пока никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ», — сказано в документе.

Уточняется, что в рамках осмотра они посетили изолирующие ворота, отделяющие пруд-охладитель от того, что осталось от Каховского водохранилища после разрушения плотины. Кроме того, они посетили ворота, отделяющие сбросной канал близлежащей Запорожской теплоэлектростанции от водохранилища.