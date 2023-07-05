Минюст включил Всемирный фонд природы* в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России включило Всемирный фонд природы (WWF)* в список нежелательных организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ТАСС, в перечне Минюста появилась новая строка: «World Wide Fund for Nature* (World Wildlife Fund*, WWF*, «Всемирный фонд природы»*) (Швейцария)».

В Генпрокуратуре пояснили, что представители WWF* «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды» пытались влиять на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

На фоне этого Генпрокуратура признала деятельность фонда в России нежелательной.

Кроме того, уточнили в ведомстве, WWF* использовал природоохранную и экопросветительскую деятельность для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере.