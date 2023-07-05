Доктор Продеус рассказал о ситуации с COVID-19 в России

Коронавирус как пандемия ушел из России, однако статистика заболеваемости по нему продолжает публиковаться еженедельно, сказала в эфире «Общественной службы новостей» врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус на фоне того, что Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на COVID-19.

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«Если заболеваемость возрастет, то их [тесты на COVID-19] будут делать больше. Это стандартный протокол — поступает пациент с клиникой респираторных инфекций, для того, чтобы эффективно лечить и прогнозировать нежелательные явления, существует тестирование на респираторные вирусы, включая и COVID. Это делали всегда, другое дело, что коронавирусной инфекции не было. Сейчас в эту панель включен COVID», — объяснила врач.

Однако пока медицинские специалисты не расслабляются в отношении коронавируса, потому что в стране остаются люди, заболевание у которых проходит в тяжелой форме, отметила Продеус. Актуальным для пациентов остается и лечение постковидного синдрома, добавила она. По ее словам, заболевание будет сохраняться на долгие годы несмотря на то, что сейчас оно не такое активное.

«Вопросы реабилитации постковидных пациентов, особенно, если у них есть сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, отражены в новых реабилитационных протоколах. На них государство выделяет время и средства. Этим занимается главный терапевт России», — заключила профессор.

В конце июня в пресс-службе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН сообщили, что новосибирские ученые получили из экстракта корня солодки соединение для терапии острой тяжелой дыхательной недостаточности, в том числе вызванной SARS-CoV-2.