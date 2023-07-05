Эксперт считает развитие рынка труда важным для благополучия граждан

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поднял самые важные на сегодняшний день вопросы. Об этом заявила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

«В центре совещания была ситуация на подъезде к Крымскому мосту, которая во время летних отпусков россиян требует привлечения особого внимания. Важно, что в формате прямого диалога поставлены четкие вопросы и задачи перед ответственными за принятие необходимых мер по вопросу», — заявила она.

Булгакова подчеркнула, что результатом скоординированной работы властей федерального и регионального уровня стало то, что ситуация постепенно нормализируется: задействуются паромные переправы для перевозки людей и обеспечивается необходимая социально-бытовая поддержка.

«Еще одна тема, которая имеет важное значение для развития общества и повышения благополучия жизни каждого гражданина, - развитие рынка труда», — добавила эксперт.

Она также напомнила, что в России сегодня наблюдается рекордно низкий уровень безработицы.

«Важно отметить, что это не случайность и приятная неожиданность, а планомерная работа по реформированию занятости, рынка труда, в частности подготовка и переподготовка кадров», — заключила она.