В «Артеке» прокомментировали информацию об утечке персональных данных отдыхающих

Руководитель управления информационной политики международного детского центра «Артек» Карина Бабина в беседе с «Ридусом» прокомментировала сообщения о массовой утечке данных отдыхающих. По ее словам, эта информация не является подтвержденной.

© Газета.Ru

«Нет пока информации такой, мы проверим, посмотрим», — отметила Бабина.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в даркнете в свободном доступе оказались два файла с личной информацией детей и их родителей, отдыхающих в «Артеке». По данным издания, в них содержится более полутора миллионов строк с ФИО, адресами проживания, телефонами, номерами личных документов и другими данными.

В начале июня Telegram-канал Baza сообщил, что гражданина Казахстана, который сопровождал детей в «Артек», подозревают в совершении развратных действий в отношении подростка по пути в лагерь.