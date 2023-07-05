В «Артеке» прокомментировали информацию об утечке персональных данных отдыхающих
Руководитель управления информационной политики международного детского центра «Артек» Карина Бабина в беседе с «Ридусом» прокомментировала сообщения о массовой утечке данных отдыхающих. По ее словам, эта информация не является подтвержденной.
«Нет пока информации такой, мы проверим, посмотрим», — отметила Бабина.
Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в даркнете в свободном доступе оказались два файла с личной информацией детей и их родителей, отдыхающих в «Артеке». По данным издания, в них содержится более полутора миллионов строк с ФИО, адресами проживания, телефонами, номерами личных документов и другими данными.
В начале июня Telegram-канал Baza сообщил, что гражданина Казахстана, который сопровождал детей в «Артек», подозревают в совершении развратных действий в отношении подростка по пути в лагерь.
Ранее россиянам рассказали, какие файлы опасно хранить в телефоне.