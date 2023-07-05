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Стала известна дальнейшая судьба пустующего жилья заключенных в России

Осужденным в России сохранят права на принадлежащее им жилье до конца срока заключения. Закон, где прописана дальнейшая судьба такого имущества, одобрил Совет Федерации (СФ), пишет РИА Новости.

Стала известна дальнейшая судьба пустующего жилья заключенных в России
© Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Новой статьей дополнят Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Теперь, если у осужденного нет возможности самостоятельно обеспечить сохранность дома или квартиры, и в них никто законно не проживает, за помещением присмотрит суд. По ходатайству заключенного он вынесет постановления, где будут прописаны конкретные меры по обращению с указанным имуществом, а также органы, на которые возложат обязанности по принятию таких мер, сказано в одобренном СФ документе.

Суд может запретить без участия осужденного переписывать квартиру на другого человека, ограничить права на жилое помещение и его обременения, временно или постоянно регистрировать граждан на жилплощади. Кроме того, квартиру или дом могут опечатать и регулярно проверять целостность пломбы. Заключенный также может подать ходатайство, чтобы отменить эти меры.

Ранее в России предложили вести учет пустующих домов и квартир. По словам авторов инициативы, это поможет более эффективной реализации нацпроекта по обеспечению жильем. Эксперты отметили, что нормой считается, когда пустует примерно пять процентов жилого фонда, а все, что свыше, уже свидетельствует о затоваривании рынка.

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