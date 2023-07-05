В якорях российского атомного ледокола обнаружили гнезда чаек

В якорях российского атомного ледокола «Ленин» в Мурманске обнаружили гнезда чаек. Об этом сообщает издание «Мурманский Вестник» в Telegram.

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На опубликованных фотографиях видно, что на всех якорях ледокола, пришвартованного у морского вокзала, свито сразу несколько гнезд — в каждом из них сидят птицы.

Ледокол «Ленин» был построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде в 1956-1959 годах и стал первым в мире судном с ядерной энергетической установкой. Ледокол является объектом культурного наследия федерального значения, сейчас внутри него находится музей.