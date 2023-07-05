Голикова оценила зависимость России от поставок иностранных лекарств

Зависимость от поставок некоторых иностранных препаратов по-прежнему может сохраняться в РФ, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 5 июля, Голикова выступила на правительственном часе в Совете Федерации.

«Еще сохраняется зависимость страны от поставок ряда лекарственных препаратов, пока не замещенных нашей продукцией», — подчеркнула Голикова.

По словам российского вице-премьера, около 20% всех препаратов, которые в перечне жизненно важных, несмотря на производство на территории РФ, имеют иностранные субстанции.

Также Голикова обратила внимание, что по итогам прошлого года российская фармацевтическая промышленность показала существенный рост по отношению к 2021 году. Так, рост достиг 10,6%, пояснила она.

До этого в ИХР Российской академии наук открыли новые формы противоракового препарата нилутамида.