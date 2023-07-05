В ТАСС назначили нового генерального директора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора информационного агентства России ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Новым руководителем агентства назначен Андрей Кондрашов, который до этого работал первым заместителем генерального директора ВГТРК.

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Сергей Михайлов возглавлял старейшее информационное агентство страны ТАСС с 2012 года. Он также является председателем Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, вице-президентом Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies), главой медиасовета Ассамблеи народов Евразии.

Михайлову 52 года. За время работы в ТАСС он был отмечен почетной грамотой президента РФ, неоднократно благодарностью президента РФ, награжден государственными наградами. Является лауреатом главной премии Союза журналистов Москвы "Золотое перо", премии "Медиаменеджер России", премии Ab Ovo Российской академии общественных связей "За особый вклад в развитие индустрии общественных связей". Неоднократно входил в совместный рейтинг Ассоциации менеджеров России и газеты "Коммерсантъ" "1000 самых профессиональных менеджеров России".

В беседе с корреспондентом ТАСС Михайлов рассказал, что о своих дальнейших профессиональных планах сообщит в ближайшее время.

За почти 11 лет работы под управлением Михайлова ТАСС превратился в конкурентоспособного игрока сложного медиарынка. Была проведена колоссальная работа по модернизации: от обновления технической базы и инфраструктуры до появления современных цифровых продуктов. ТАСС открыл вещание на всех языках ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский).

Сегодня ТАСС - это один из ключевых игроков на рынке новых медиа. При этом были приумножены основополагающие стандарты качественной журналистики: достоверный проверенный контент, документальный и оперативный фото и видео продукт, глубокая аналитика, происходящего в стране и мире. Агентство, которое в 2024 году отметит 120-летие, смогло сохранить многогранный творческий коллектив, укрепить и расширить высококвалифицированную корреспондентскую сеть в России и за рубежом, расширить ее в стратегически важных для России регионах.

Об Андрее Кондрашове

Андрей Кондрашов - российский журналист и телеведущий. Родился в 1973 году в Алма-Ате. Окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве. Позже - магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Политология".

С 1991 года трудился на телевидении. Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Государственной Думы, входил в состав кремлевского пула, вел программу "Вести" и "Вести недели". В 2018 году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК. В этой должности курировал информационное направление холдинга.