Максим Покровский* потребовал снять с него статус иноагента

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* подал иск на Минюст России с требованием убрать его из списка иноагентов. Об этом пишет ТАСС.

Заседание назначено на 17 июля. Иноагентом Покровский* был признан 31 марта этого года. Причиной послужил пост в соцсети, опубликованный в марте 2022 года.

После начала спецоперации на Украине музыкант выпустил несколько проукраинских песен и клипов. Он много раз критиковал Россию в различных интервью украинским СМИ. В настоящее время Покровский* проживает в США.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск телеведущего Максима Галкина* к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Также суд отклонил иск певицы Земфиры* исключить ее из реестра иностранных агентов.