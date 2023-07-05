«Они загнутся»: Певцов рассказал о судьбе покинувших Россию артистов

Понятно, что за границей они никому не нужны, загнутся. Они будут там официантами, дворниками, кем угодно. А вот не давать работу здесь? Мы же русские, мы же прощаем, мы великодушные люди. Но вернуть человека на самую рейтинговую передачу первого, второго, третьего, десятого канала — это, конечно, нельзя. Ни в коем случае. Такие люди должны начинать сначала. Я в этом убежден, — заявил депутат.