Голикова рассказала о льготах по профзаболеваниям для жителей новых регионов
Если жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, получившим профзаболевание еще когда регионы были в составе Украины, были назначены льготы, то они продолжат действовать до окончания срока, на которые они были назначены. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова во время правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации 5 июля.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратился к вице-премьеру с просьбой включить в систему социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний жителей новых регионов России, которые получили травмы и заболевания еще на Украине. «Они работали в шахтах, были несчастные случаи на производстве», — сказал он.
«Вопрос в том, что было назначено по ранее действующему украинскому законодательству, — ответила Голикова. — У нас предусмотрена сохранная норма. В случае, если назначения были осуществлены, то сохранная норма должна действовать, даже если она оказывается меньше, чем она была бы назначена по российскому законодательству».
Льгота продолжит действовать вплоть до окончания срока, на который она была назначена, пояснила вице-премьер. «Если есть индивидуальные случаи, готовы их рассматривать», — сказала она.