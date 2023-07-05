Голикова рассказала о льготах по профзаболеваниям для жителей новых регионов

Если жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, получившим профзаболевание еще когда регионы были в составе Украины, были назначены льготы, то они продолжат действовать до окончания срока, на которые они были назначены. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова во время правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации 5 июля.

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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратился к вице-премьеру с просьбой включить в систему социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний жителей новых регионов России, которые получили травмы и заболевания еще на Украине. «Они работали в шахтах, были несчастные случаи на производстве», — сказал он.

«Вопрос в том, что было назначено по ранее действующему украинскому законодательству, — ответила Голикова. — У нас предусмотрена сохранная норма. В случае, если назначения были осуществлены, то сохранная норма должна действовать, даже если она оказывается меньше, чем она была бы назначена по российскому законодательству».