Голикова: В 2022 году 25,7 млн детей прошли диспансеризацию

В России в 2022 году диспансерное обследование прошли почти 95 процентов детей. Об этом заявила заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова на пленарном заседании Совета Федерации 5 июля.

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По ее словам, комплекс интегрированных мероприятий медицинского, социального, психологического, юридического характера, направленных на восстановление, сохранение, укрепление здоровья для обеспечения социального благополучия несовершеннолетних — одно из ведущих направлений современного здравоохранения. Вице-премьер подчеркнула, что от здоровья детей зависит и сохранение населения в целом. Ключевое значение — это профилактическая составляющая.

«Мы строго следим за диспансеризацией и постановкой учета. У нас 25,7 миллиона детей прошли диспансеризацию в 2022 году, это почти 95 процентов», — сказала Голикова.

Зампред отметила, что в рамках национального проекта продолжается строительство детских больниц, а также увеличивается объем высокотехнологичной медицинской помощи. Так в 2022 году она охватила 155 тысяч случаев.