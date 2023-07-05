Голикова: В 2022 году 25,7 млн детей прошли диспансеризацию
В России в 2022 году диспансерное обследование прошли почти 95 процентов детей. Об этом заявила заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова на пленарном заседании Совета Федерации 5 июля.
По ее словам, комплекс интегрированных мероприятий медицинского, социального, психологического, юридического характера, направленных на восстановление, сохранение, укрепление здоровья для обеспечения социального благополучия несовершеннолетних — одно из ведущих направлений современного здравоохранения. Вице-премьер подчеркнула, что от здоровья детей зависит и сохранение населения в целом. Ключевое значение — это профилактическая составляющая.
«Мы строго следим за диспансеризацией и постановкой учета. У нас 25,7 миллиона детей прошли диспансеризацию в 2022 году, это почти 95 процентов», — сказала Голикова.
Зампред отметила, что в рамках национального проекта продолжается строительство детских больниц, а также увеличивается объем высокотехнологичной медицинской помощи. Так в 2022 году она охватила 155 тысяч случаев.
Особое внимание в Правительстве уделяют обеспечению лекарствами не только в рамках бюджета, но и фонда «Круг добра». По словам Татьяны Голиковой, работа организации помогает снизить нагрузку на бюджеты регионов. Сам фонд администрирует 72 орфанных заболевания. Как уточнила зампред, помощь по дорогостоящим препаратам уже оказана 7,3 тысячам ребят.