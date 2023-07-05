ВЦИОМ: россияне назвали работу в IT-сфере самой престижной

Второе место занимает деятельность в медицинской отрасли. Замыкают топ-3 военнослужащие и представители силовых структур, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как отмечается, самой доходной профессией, по мнению россиян, считается работа в области компьютерных технологий, в силовых структурах и в медицинской сфере.

30% граждан заявили, что посоветовали бы своим детям или внукам стать работниками медицинской сферы, на втором месте IT-сфера, на третьей строчке — силовые структуры.