Голикова: Уровень бедности в России должен снизиться по итогам года

«Уровень бедности за 2022 год составил 9,8%, что на 1,2 процентных пункта ниже прошлогоднего значения и лучше целевого значения. В этом году мы ожидаем дальнейшее снижение бедности, в том числе за счет введения единого пособия, направленного на поддержку семей, которым уже охвачены почти 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей. Это 82,5% от того, что мы прогнозировали на 2023 год», - сказала Голикова.