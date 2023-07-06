Голикова приняла участие в акции "Спасибо учителю"

"Запоминаются, как правило, те учителя, которые на протяжении всего периода твоей учебы были с тобой, которые не менялись. <...> Конечно, я не могу перечислить все фамилии, но главное, что это люди, которые отдают себя, наверное, самому главному - воспитанию и обучению подрастающего поколения", - добавила вице-премьер.