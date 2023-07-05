Роспотребнадзор оценил вероятность распространения сибирской язвы по России

В Роспотребнадзоре заявили, что в настоящий момент исключена угроза последующего распространения сибирской язвы на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

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«Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Так, заразиться сибирской язвой человек может только в случае прямого контакта с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что противоэпидемический отряд ведет профилактику в очаге сибирской язвы в Туве.

«На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проведена дезинфекция», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

До этого Россельхознадзор подчеркивал, что сибирскую язву диагностировали еще у трех жителей Республики Тыва.