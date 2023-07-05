В Макеевке пообещали в ближайшее время устранить последствия обстрелов
Власти Макеевки пообещали ликвидировать последствия обстрелов ВСУ в течение недели, сообщает телеканал «Россия 24».
«Мы должны подсчитать ущерб, который нанесен был нашему городу. Я думаю, что в течение недели мы закроем те вопросы, которые у нас на сегодняшний день есть. Первоочередное — это сейчас принятие мер по закрытию теплового контура и оказание помощи пострадавшему населению», — заявил глава администрации города Владислав Ключаров.
Ранее число пострадавших в результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось с 36 до 41 человек.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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