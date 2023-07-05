В Макеевке пообещали в ближайшее время устранить последствия обстрелов

«Мы должны подсчитать ущерб, который нанесен был нашему городу. Я думаю, что в течение недели мы закроем те вопросы, которые у нас на сегодняшний день есть. Первоочередное — это сейчас принятие мер по закрытию теплового контура и оказание помощи пострадавшему населению», — заявил глава администрации города Владислав Ключаров.