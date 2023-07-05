В Лисичанске отпраздновали первую годовщину освобождения города
Жители луганского Лисичанска отпраздновали первую годовщину освобождения города, сообщает портал «Российское казачество».
Напомним, 2 июля 2022 года бойцы 6-го Казачьего полка вместе с солдатами отряда «Ахмат» водрузили на здании местной администрации российский флаг.
«Именно в республиках Донбасса возродилась военная слава русского казачества: в ЛНР был сформирован 6-й Казачий полк имени атамана Матвея Платова. На протяжении долгих лет казаки держали оборону на самом опасном направлении — Бахмутской трассе — и неизменно выходили победителями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в операции принимали участие почти 3500 казаков. Взятие такого стратегически важного населенного пункта, как Лисичанск, позволило продвинуться в освобождении новых присоединенных российских территорий. На сегодняшний день в городе идут восстановительные работы.
«Участвовавший в операции по выдавливанию противника из луганского города казачий полк продолжил воевать на Краснолиманском направлении, присоединившись к Вооруженным силам РФ. Казаки борются с врагом в составе 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса», — отмечается в сообщении.