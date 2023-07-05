В Лисичанске отпраздновали первую годовщину освобождения города

«Именно в республиках Донбасса возродилась военная слава русского казачества: в ЛНР был сформирован 6-й Казачий полк имени атамана Матвея Платова. На протяжении долгих лет казаки держали оборону на самом опасном направлении — Бахмутской трассе — и неизменно выходили победителями», — говорится в сообщении.