У четырех человек в Туве подтвердили сибирскую язву

Врачи диагностировали сибирскую язву еще у трех человек в Республике Тыва, всего в регионе четыре заболевших. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В Минздраве Тывы информацию пока не подтвердили.

В конце июня в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва был выявлен первый случай сибирской язвы у человека. Мужчину госпитализировали. Власти ввели в районе режим ЧС.

Специалисты управления Роспотребнадзора незамедлительно начали проводить эпидрасследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Также удалось установить лица, которые контактировали с заболевшим.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сибирская язва не передается от человека человеку. Заражение возможно при прямом контакте с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции, которая прошла недостаточную термическую обработку.