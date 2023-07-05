Владимир Рогов заявил о штатной обстановке на Запорожской АЭС

«Никакой паники, вопреки усилиям украинских информационных помоек, нет. Работники объекта заняты выполнением своих служебных обязанностей», — написал он в Telegram.

Накануне советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами. По его словам, безопасность на территории ЗАЭС обеспечивают бойцы Росгвардии, за её пределами — российские военные.