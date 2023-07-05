Треть россиян заявили о желании поменять работу из-за ее вреда для здоровья

Данные опроса СК «Росгосстрах» и «Зарплаты.ру» показали, что больше половины опрошенных считают, что их работа негативно отражается на здоровье, а треть россиян планируют поменять работу из-за её вреда для здоровья.

Об этом сообщают «Известия».

Согласно исследованию, отпуск — самый популярный способ решить проблемы со здоровьем, вызванные работой, для 55% респондентов. Для решения этих проблем респонденты принимают БАДы/витамины (39%), занимаются спортом (37%), принимают лекарственные препараты (25%) и проходят диспансеризацию (14%).

Исследование также показало, что 52% россиян иногда нуждаются в медицинской помощи в связи с работой.

47% респондентов могут воспользоваться услугами добровольного медицинского страхования (ДМС), причём 25% из них получают частичную компенсацию от работодателя, а 22% — полную.