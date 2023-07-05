Трутнев предложил менять проректоров вузов без патриотических движений

«У нас сейчас есть такая должность - проректор по воспитательной работе. Я их сегодня, по-моему, вечером соберу и задам вопрос, как они работают. И я скажу честно: для меня существуют ли патриотические объединения в вузе, будет, так сказать, проходным экзаменом. Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора», - заявил Трутнев на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета.