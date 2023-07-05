Трутнев предложил менять проректоров вузов без патриотических движений
Проректоры по воспитательной работе в высших учебных заведениях могут быть заменены, если в вузах не организовано патриотическое движение. Об этом заявил сегодня заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, пишет ТАСС.
«У нас сейчас есть такая должность - проректор по воспитательной работе. Я их сегодня, по-моему, вечером соберу и задам вопрос, как они работают. И я скажу честно: для меня существуют ли патриотические объединения в вузе, будет, так сказать, проходным экзаменом. Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора», - заявил Трутнев на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета.
По его словам, в ДВФУ «самый большой патриотический центр на Дальнем Востоке», однако только 1%, студентов знают, что такое военное дело.
«Мне кажется, что здесь надо что-то менять. Мне кажется 1% - это не то, что сейчас нужно нашей стране», - констатировал Трутнев, выразив уверенность, что все студенты должны быть привлечены к патриотическому движению.
Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьев выступил с инициативой сделать обязательным размещение государственного флага на автомобильных номерных знаках всех типов, так как в настоящее время поддержание высокого патриотического духа населения является «насущной необходимостью».