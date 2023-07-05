Жителей пяти регионов Дальнего Востока предупредили об угрозе пожаров

Аномальная жара в ряде регионах Дальнего Востока в ближайшие дни может стать причиной возникновения лесных пожаров на больших площадях, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Температура превышает норму до 11 градусов. Речь идет о Магаданской и Амурской областях, Якутии, Камчатском и Хабаровском краях. Высокие температуры повышают вероятность возникновения очагов возгораний в лесах на больших площадях в этих регионах.

Как отмечают ученые, единичные очаги природных пожаров пятого класса опасности прогнозируются в отдельных районах Башкирии, Тюменской, Саратовской, Нижегородской, Астраханской, Волгоградской, Архангельской и Мурманской областей.