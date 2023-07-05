Милонов призвал устанавливать в аптеках стенды о профилактике наркомании

Необходимо внедрить практику установки в российских аптеках стендов и информацией о профилактике наркомании и контактами лечебных заведений. Такое предложение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко направил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Депутат констатировал, что наркомания является одним из источников распространения ВИЧ/СПИД, гепатита, туберкулеза, беспризорности, домашнего насилия и суицидов, а потому должна оставаться в зоне особого внимания.

По его словам, в некоторых регионах практика установки таких стендов существовала в качестве частной инициативы для того, чтобы наркозависимые могли получить информацию о методах и местах лечения. При этом парламентарий признал эффективность этой практики для избавления граждан от наркотической зависимости.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки информационных стендов и/или сопутствующего информационного оборудования о профилактике наркомании и контактах специализированных лечебных заведений в помещениях российских аптек», — цитирует RT Милонова.

Как отметил законодатель, это не повлечет дополнительных финансовых затрат со стороны государства или бизнеса, поскольку установку и поддержание таких стендов могут взять на себя волонтерские и общественные организации.