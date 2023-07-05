Милонов призвал устанавливать в аптеках стенды о профилактике наркомании
Необходимо внедрить практику установки в российских аптеках стендов и информацией о профилактике наркомании и контактами лечебных заведений. Такое предложение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко направил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
Депутат констатировал, что наркомания является одним из источников распространения ВИЧ/СПИД, гепатита, туберкулеза, беспризорности, домашнего насилия и суицидов, а потому должна оставаться в зоне особого внимания.
По его словам, в некоторых регионах практика установки таких стендов существовала в качестве частной инициативы для того, чтобы наркозависимые могли получить информацию о методах и местах лечения. При этом парламентарий признал эффективность этой практики для избавления граждан от наркотической зависимости.
Как отметил законодатель, это не повлечет дополнительных финансовых затрат со стороны государства или бизнеса, поскольку установку и поддержание таких стендов могут взять на себя волонтерские и общественные организации.
Ранее сообщалось, что для постановки диагноза «наркомания» больше не потребуется медицинское освидетельствование. Такой диагноз теперь могут поставить психиатр или психиатр-нарколог в рамках оказания медпомощи либо при производстве судебно-психиатрической экспертизы.