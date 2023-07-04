Доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля

Доступ в Киево-Печерскую лавру в украинской столице ограничат с 5 июля. На территории монастыря разрешат находиться только с 9 до 18 часов. Такое сообщение 4 июля появилось на официальном сайте обители.

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В сообщении также говорится, что "нижний" вход в монастырь рядом с храмом Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" будет закрыт на постоянной основе.

Во вторник утром комиссия министерства культуры Украины собиралась опечатать здания 45-го и 69-го корпусов. Однако сотни верующих Украинской Православной церкви (УПЦ) помешали это сделать. Они преградили путь комиссии к храму. С собой прихожане принесли большую икону со святыми Киево-Печерской лавры, молились и исполняли церковные песнопения. Представители минкульта обещали в следующий раз привлечь правоохранительные органы.