Россия попала в топ-100 самых пьющих стран мира

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало рейтинг потребления спиртных напитков жителями 186 государств планеты. Об этом пишет Daily Mail.

Страны в рейтинге расположены в порядке убывания. На первых позициях представлены государства, жители которых позволяют себе значительные дозы горячительных напитков. В конце оказались страны, население которых придерживается трезвого образа жизни.

По данным газеты, базой для сравнения стало потребление так называемого «чистого алкоголя» (100% спирта) на душу населения в год. В бутылке водки объемом 0,5 литра, к примеру, содержится 200 граммов чистого алкоголя, в бутылке 13-градусного сухого вина (0,75) - около 100 граммов.

На верхней строчке оказались Острова Кука - самоуправляемое государство, находящееся в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Жители этой страны в среднем выпивают 12,97 литров чистого алкоголя в год

Страны Балтии также позволяют себе принимать спиртные напитки в больших количествах: житель Латвии употребляет 12,9 литра в год , Литвы - 11,93 литра, Эстонии - 11,65 литра.

Россию аналитики ЦРУ поставили на 56 место. На каждого россиянина в среднем приходится 7,29 литра чистого алкоголя.